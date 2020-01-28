القبض على عصابة تسرق بيانات بطاقات العملاء البنكية

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية عصابة آسيوية في قضية احتيال وسرقة أموال المجني عليه من الجنسية الخليجية، من خلال محادثة هاتفية استطاعوا من خلالها الحصول على بيانات البطاقات البنكية للمجني عليه .

وذلك بعد ان ادعى احد أفراد العصابة بانه موظف بنكه ويحتاج الى تحديث بياناته من خلال بطاقاته البنكية ، ليقوم الاخر بإعطائه ارقام بطاقاته والرقم السري ، ليقع ضحية عملية سرقة ، حيث قامت العصابة بسحب الأموال النقدية من حساب المجني عليه ، وعليه تقدم المجني عليه على الفور ببلاغ الى الجهات الامنية التي بدورها استطاعت تعقب العملية والقبض على المتهمين وإحالتهم الى القضاء ، وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم انكروا التهمة ، وعليه أجلت المحكمة القضية للاستماع الى شهادة الشهود والاطلاع على الأدلة .