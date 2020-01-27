مناقشة آلية سرعة الوصول إلى الحوادث في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة اجتماعا تنسيقيا مع إدارة مراكز الشرطة الشاملة بحضور العقيد إبراهيم محمد المطر مدير الإدارة ومدراء الأفرع بمراكز الشرطة الشاملة.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات أن الاجتماع تضمن التباحث حول الآلية الأفضل لتنفيذ هذه التوجيهات التي تصب في مصلحة الجمهور وفي الوصول لأعلى معدلات السلامة المرورية في الشوارع والطرقات وتأمين سلامة مستخدميها وضمان سرعة الوصول لمواقع الحوادث، إلى جانب ضمان انسيابية الحركة المرورية فيها بما يخفف من الازدحامات الخانقة التي قد تشهدها بعض المواقع في بعض الأحيان، لافتا إلى أنه تم طرح العديد من الأفكار والمقترحات خلال الاجتماع للتباحث حول الأفضل منها لتوقيع الاختيار الأمثل، الذي يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة