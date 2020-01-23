خادمة تسرق أسرة خليجية .. لمساعدة محتاج

المصدر: دبي-رامي عايش

بررت خادمة آسيوية جريمة سرقتها خاتميّ ذهب بقيمة 15 ألف درهم من منزل أسرة خليجية تعمل لديها، بأنها كانت ترغب في مساعدة شاب من جنسية آسيوية ثانية بحجة انه محتاج للمال.

وبحسب تفاصيل هذه القضية التي نظرتها محكمة الجنايات في دبي اليوم، فإن الأسرة المخدومة فقدت أواخر شهر نوفمبر الماضي الخاتمين المذكورين، ولما سألت المتهمة عما إذا كانت تعرف مكانهما، ردت الأخيرة بالنفي، كما أنها طلبت بعد نحو أسبوع من واقعة الاختفاء من الأسرة السماح لها بالخروج وحدها من المنزل، غير أن طلبها جوبه بالرفض، فخرجت في اليوم التالي دون إذن مسبق، ولدى تكرار الاتصال بها عدة مرات لم تجب، وهو ما دفع رب الأسرة إلى التوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ متهماً إياها بالمسؤولية عن "السرقة"، لكنها عادت مساء اليوم عينه وتم تسليمها إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة التي اعترفت في محضر تحقيقاتها بسرقة الخاتمين، وبررت فعلتها بالرغبة في مساعدة شخص آخر كونه بحاجة إلى المال.

في السياق ذاته، رفعت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم، لائحة اتهام بالشخص الذي تلقى المساعدة من الخادمة، وقالت إنه حصل على الخاتمين بطريقة غير مشروعة، متهمة إياه كذلك بتعاطي المشروبات الكحولية.