وفاة آسيوي وإصابة 10 بحادث تدهور حافلة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أشرف اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة صباح اليوم على عملية نقل مصابي حادث تدهور الحافلة التابعة لإحدى شركات المقاولات على شارع الشيخ محمد بن زايد، في الاتجاه من دبي إلى رأس الخيمة عند المخرج (122)، حيث وجه بسرعة نقل جميع المصابين إلى مستشفيات الإمارة، والاستعانة بجناح الجو بالإسناد الأمني بوزارة الداخلية وجناح الجو بشرطة رأس الخيمة لنقل الحالات الخطيرة، حفاظاً على حياتهم، وإنقاذاً لأرواحهم.

وأشاد القائد العام بسرعة استجابة جميع الجهات والفرق المعنية في الوصول إلى موقع الحادث، والتعامل مع كافة الحالات على وجه السرعة، وباحترافية عالية، كما وجه الشكر لجناح الجو بوزارة الداخلية، على تعاونهم الدائم ولجهودهم المقدرة في عمليات نقل المصابين خلال الحوادث المرورية.

وتعود تفاصيل الحادث بحسب ما صرح بها العميد أحمد سعيد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تدهور حافلة لإحدى الشركات وتقل عدداً من العمال، في اتجاه قدومها من دبي إلى رأس الخيمة. وعلى الفور تحركت سيارات الشرطة و الإسعاف و الإنقاذ، والإسعاف الوطني، وكذلك جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، وجناح الجو بالإسناد الأمني بوزارة الداخلية، وجميع الجهات المختصة لموقع الحادث. وتبين بأن الحافلة تقل (11) شخصاً، من الجنسية الآسيوية، حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة (2) إصابات بليغة، و (5) متوسطة، و (3) بسيطة، حيث تم نقل جميع المصابين على وجه السرعة لمستشفيات الإمارة، لتلقى العلاج اللازم.

وأضاف النقبي بأنه بعد تخطيط موقع الحادث تبين لنا بأن سائق الحافلة، فقد السيطرة على الحافلة أثناء القيادة نتيجة دخوله في غفوة، مما أفقده السيطرة على الحافلة لينحرف فجأة من المسار الأيمن إلى المسار الأيسر، وتدهور وتستقر عقب ذلك في الجزيرة الوسطية للطريق.

وقد ناشد مدير إدارة المرور والدوريات كافة الشركات إلى ضرورة التقيد بتوفير حافلات نقل للعمال، تتوافر فيها كل اشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة بالدولة. وكذلك تحديد ساعات العمل لسائقي تلك الحافلات، ومنحهم ساعات الاستراحة الكافية لهم، ليكونوا قادرين على القيادة، حفاظاً على أرواحهم وأرواح من يقلونهم من العمال. كما دعاهم إلى ضرورة التقيد بالسرعات المقررة على الشوارع و عدم تجاوزها، والالتزام بكافة اللوحات الإرشادية والمرورية حفاظاً على سلامة كافة مستخدمي الطريق.