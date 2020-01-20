سائق مخمور يودي بحياة راكب دراجة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

لم يدرك الشاب «ر. م» من الجنسية الآسيوية أن نهاية شربه الخمر قبل أن يقود مركبته على طرق رأس الخيمة، هو دهسه راكب دراجة نارية ما أدى لوفاته واقتحام جدار أحد المنازل بمناطق الإمارة، ليفر هارباً من موقع الحادث دون إبلاغ الجهات المعنية.

واعترف المتهم أمام هيئة محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، أن هروبه من موقع الحادث أو الإبلاغ عن الدهس يرجع نتيجة لإصابته بحالة من الخوف، قبل أن تلقي القبض عليه الجهات المختصة بعد البحث والتحري، لافتاً إلى أنه تناول الخمر قبل يوم من وقوع الحادث، مؤكداً أنه لم يقصد إزهاق روح المجني عليه أو الاصطدام به.

وأشار خلال دفاعه عن نفسه أنه لا يريد توكيل محامٍ للدفاع عنه في القضية، وذلك بعد عرض هيئة المحكمة عليه توكيل محامٍ، حيث تم حجز القضية للحكم نهاية الشهر الجاري.

وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة قد وجهت للمتهم عدداً من التهم، منها قيادة مركبة منتهية الترخيص تحت تأثير شرب المواد الكحولية وإحداث خسائر مادية في أحد المنازل نتيجة لهدم البوابة والجدار الخارجي، والهروب من موقع الحادث بعد دهس المجني عليه ما أدى إلى وفاته في موقع الحادث متأثراً بإصابته.