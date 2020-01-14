تصور زميلاتها في السكن وترسل الصور لمساعد طاهي

المصدر: دبي-شيرين فاروق

استجابت امرأة عربية الجنسية لصديق لها يعمل مساعد طاهي بأن قامت بتصوير زميلاتها في السكن شبه عاريات وإرسال الصور له عبر برنامج واتس اب، والتي تم الكشف عنها بعدما تقدمت المتهمة بشكوى ضد شخص عربي الجنسية عندما عرض عليها مبلغ مالي مقابل ممارسة الرذيلة ليتم الكشف عن قيامها بانتهاك خصوصية الغير بإرسال الصور إليه لتتحول إلى متهمة.

وتفصيلا باشرت محكمة الجنايات في دبي النظر في إتهام رجل وامرأة من الجنسية العربية بالاشتراك والتحريض والاتفاق على هتك عرض المجني عليها "مجهولة" بأن اتفق المتهم الأول مع المتهمة الثانية وحرضها على أن يتصل بها اتصال مرئي وان توجه كاميرا هاتفها نحو المجني عليها وهي عارية دون علمها،

وهو ما قامت به فعليا، فيما أكدت شاهدة الاثبات محققة لدى شرطة دبي أن المتهمة قامت بتصوير زميلاتها في السكن شبه عاريات، فيما أورد تقرير الأدلة الجنائية الخاص باستخراج محادثات متبادلة بين المتهمين ببرنامج واتس اب وأنها تدور حول عرض المتهم مبلغ مالي على المتهمة الثانية على أن تمارس معه الرذيلة.