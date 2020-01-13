ضبط عامل نظافة أثناء سرقته محفظة ضابط قضائي

المصدر: دبي ــ شيرين فاروق

لم تمض دقائق معدودة على ترك أحد الموظفين الذي يعمل ضابطا قضائيا بإحدى الجهات الحكومية في دبي مكتبه، اذ فوجئ بوجود عامل نظافة بحوزته محفظته وقد استولى على مبلغ 2100 درهم من درج مكتبه واعترف بذلك، وتبين أنه قام بسرقة ألف درهم وسماعة آيفون ونظارة طبية من موظفين آخرين.

وتعود تفاصيل الواقعة التي تمت إحالة المتهم اسيوي الجنسية إلى محكمة الجنايات في دبي بعد أن اعترف بقيامه بالسرقة وضبط متلبساً من قبل المجني عليه، حيث افاد أنه في نفس يوم الواقعة غادر مكتبه لدقائق معدودة وترك الباب مفتوحاً ولم يحكم إغلاق أدراج المكتب نظراً لعدم مغادرته المكان بشكل نهائي.

وعند عودته فوجئ بوجود عامل نظافة داخل المكتب لم يسبق له التواجد في تلك الإدارة وتظاهر أنه يقوم بتنظيف المكان، إلا أنه بدا مرتبكاً وعندما اقترب منه المجني عليه اكتشف أنه فتح درج المكتب وأن محفظته ليست مكانها، وواجهه بذلك فاعترف المتهم بسرقة مبلغ 2100 درهم منه وطالب منه العذر، وبناء عليه تم إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور، وقامت بتفتيشه وعثر بحوزته على المبلغ المذكور، وتبين أن العامل تابع لإحدى شركات النظافة وأنه غير مخول بالدخول إلى تلك الإدارة وليست من مهام عمله، وبالتحقيق معه اعترف بالواقعة وأقر بالسرقة أمام الموظفين ومسؤول الشركة التي يعمل بها، كما أقر أنه قام سابقاً بسرقة ألف درهم وسماعة آيفون ونظارة طبية من الموظفين العاملين في المكان إلا أمره لم يكشف فاستمر في ذلك.