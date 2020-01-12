حالة طفل الفجيرة مستقرة تمامًا وعلى وشك مغادرة المستشفى

المصدر: دبي-عمادعبدالحميد

قال الدكتور مأمون المرزوقي استشاري ورئيس قسم العمليات في مستشفى لطيفة بدبي بأن حالة طفل الفجيرة الذي تعرض لحروق بليغة أصبحت الآن مستقرة تمامًا بعد أربعة أسابيع من تلقي العلاج في المستشفى.

وأوضح أن وجه الطفل الذي تعرض لحروق عميقة أصبح الآن طبيعيًا كما أن رجله اليسرى أصبحت أيضا طبيعية ولا حاجة لعمليات ترقيع إضافية، مشيرا إلى أن الطفل لا يأخذ الآن مضادات حيوية ولا أية أدوية أخرى وبات بإمكانه مغادرة المستشفى والحضور فقط في المواعيد المقررة له للتغيير.

وأضاف بان أطباء القسم بذلوا جهودا مضنية لإنقاذ الطفل من الحروق التي تعرض لها وتكللت جهودهم بفضل الله أولا وأطباء وممرضي القسم ثانيا بالنجاح التام، لافتًا إلى أن عمق الحروق التي ألمت بالطفل كانت صعبة للغاية. مؤكدا بأن حالته الآن مستقرة وسيتم إقناع الأهل بإخراجه من المستشفى حيث لم يعد هناك مبررًا لبقائه بل يمكنهم إحضاره فقط في المواعيد المحددة له للتغيير.

وأوضح أن قسم الحروق في مستشفى لطيفة يعد الأول من نوعه في التعامل مع هذا النوع من الحروق بفضل الإمكانيات والكوادر الطبية التي تم توفيرها، لافتًا إلى أن قسم الطوارئ في المستشفى يستقبل يوميا حالة إلى حالتين لأطفال أصيبوا بحروق داخل المنزل أو في الحدائق بسبب تحسن حالة الطقس وتردد الكثيرين عليها سواء للشواء أو التخييم.

وناشد الدكتور مأمون الأهل بضرورة الانتباه إلى أبنائهم ومراقبتهم وإبعادهم عن كل ما شانه أن يلحق الأذى بهم.

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