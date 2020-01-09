بعد 22 يوماً من العمليات .. البيان تتابع حالة طفل الفجيرة

المصدر: دبي - حصة بن غويفه

تتابع البيان منذ صباح اليوم في مستشفى لطيفة حالة الطفل المحروق عبدالله سعيد المرشدي (9 أعوام).

يذكر أن حادثة الحرق حدثت بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، وفي حديثٍ سابق مع البيان روى الطفل ما حدث معه حيث كان يلعب في الحي الذي يقطن فيه بمنطقة البدية وأثناء ذلك شاهده عمال بناء وطلبوا منه احضار بعض السكر، وحين عاد عبدالله بالسكر قاموا بالامساك به فبدء بالصراخ، ليقوم احد العمال بركله في بطنه وحين تعالى صراخه وحاول المقاومة قاموا بسكب مادة سائلة وصفها الطفل بأنها "بترول" وثم اضرموا فيه النار وتركوه ليحترق.

حاول عبدالله الهرب والاستنجاد بالجيران الذين نقلوه إلى مستشفى خورفكان وطلبوا من والديه الحضور دون اخبارهم بما حدث له.

وتم نقل الطفل إلى مستشفى لطيفة بدبي في نفس ليلة الحادثة حيث يتلقى العلاج حتى الآن، مكث الطفل فترةً في العناية وتم نقله في ما بعد إلى غرفة عادية لاستقرار حالته إلا أنه ما يزال في حاجة إلى المزيد من عمليات الترقيع.