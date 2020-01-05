4 ملايين روبية مزيفة في حقيبة مسافر

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي عن محاولة زائر آسيوي في عقده السادس من العمر إدخال نحو 4 ملايين روبية هندية مزيفة إلى الدولة عبر مطار دبي بإخفائها داخل بطانة حقيبة سفره.

وشهد مفتش في تحقيقات النيابة العامة بأنه اشتبه بحقيبة المتهم في صالة التفتيش في المطار، حيث لاحظ كثافة كبيرة في قاعها، ولدى عرضها على جهاز الكشف بالأشعة، تبين بعد تفكيكها من الداخل احتواؤها على الأموال المزيفة المذكورة التي تم فحصها بواسطة جهاز العملات النقدية.

وأقر المتهم لدى استجوابه في الإدارة العامة لأمن المطارات بأن العملات المضبوطة بحوزته تعود لأحد الأشخاص من جنسيته.