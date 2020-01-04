المؤبد لآسيوي اعتدى على أم وابنتها

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة برئاسة المستشار سامح شاكر، بالسجن المؤبد على شاب من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث، في قضية الاعتداء على امرأة وابنتها وتسببه في حمل الأخيرة.

وتعود تفاصيل القضية لبلاغ تقدم به ذوو المجني عليهما بعد ظهور علامات الحمل على الابنة التي تبين أنها ووالدتها تعانيان من أمراض نفسية حيث استغل المتهم تلك الحالة في الاعتداء عليهما، بعدما كشفت تحقيقات القضية قيام المتهم بتتبع الأم ودخولها إلى المنزل وقيامه بالاعتداء عليها، وتكررت هذه الاعتداءات لتطال بنتها فيما بعد.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني لإقدامه على فعل هذا الجرم بحق المجني عليهما.