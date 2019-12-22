رفض عمل تدليك فتعرض للاعتداء والسرقة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

رفض شخص عربي الجنسية عرضاً من مجموعة من النساء من الجنسية الأفريقية بعمل تدليك له في منطقة نايف، ففوجئ بالاعتداء من مجموعة من الرجال من الجنسية الأفريقية، واستولوا على مبلغ ألفي درهم ومجموعة من الملابس بقيمة 820 درهماً كانت بحوزته.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة اثنين من الجنسية الأفريقية تمكنا، بمساعدة آخرين هاربين، من الاعتداء على شخص عربي الجنسية، والاستيلاء على مبلغ 2000 درهم كانت بحوزته، ومجموعة من الملابس تقدَّر بـ820 درهماً، وأفاد المجني عليه أنه أثناء سيره في منطقة نايف، فوجئ بمجموعة من النساء من الجنسية الأفريقية يعرضون عليه خدمة التدليك، إلا أنه رفض، وأثناء عودته اعتدوا عليه من الخلف بواسطة الأيدي والأرجل، وتمكنوا من سرقته ولاذوا بالفرار.