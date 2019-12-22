يزوران مستندات للاستيلاء على بضائع بـ 13 مليون درهم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي مندوباً ورجل اعمال من الجنسية الخليجية الى محكمة الجنايات بتهمة تزوير مستندات عائدة لإحدى الجهات الحكومية وتزوير توقيع على شيكات وذلك للاستيلاء على 311 من المعدات الثقيلة والمركبات الخفيفة مختلفة الأنواع بقيمة 13 مليون و200 ألف درهم.

وأفاد شاهد الاثبات شريك عربي الجنسية انه اثناء عمله السابق في الشركة الشاكية التي قررت بيع مجموعة من المعدات الثقيلة ووقتها تقدم المتهمان بمجموعة من المستندات التي تثبت ملكيتهما لشركة مزادات وتقدمها بعرض شراء المعدات بقيمة 13 مليون و200 الف ووافقت الشركة وقاما بإصدار شيك بالمبلغ الى انهما ظلا يماطلان في إيداع الشيك بحجة أن الرصيد لا يكفي وعندما طالت المماطلة طلبا تقديم شيكين آخرين بقيمة مختلفة ووافقت الشركة، الا أنه عند صرف الشيكات تبين أن التوقيع مزور وأنه لا يوجد رصيد فألقي القبض عليهما.