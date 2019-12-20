شرطة دبي تنتشل محرك زورق تعرض للغرق أثناء بطولة عالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ بشرطة دبي، من العثور على محرك زورق "الاكس كات 22 الإيطالي" العائد إلى أحد الزوارق السريعة المشاركة بالبطولة العالمية للزوارق السريعة في دبي 2019، وانتشاله من المياه بعدما تعرض للكسر والسقوط أثناء إحدى جولات السباق.

وقال العقيد سعيد سالم سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ، إن المتسابق ألفريدو أماتو، صاحب الزورق، تقدم بطلب لشرطة دبي لمساعدته في إيجاد وإخراج محرك زورقه المفقود في عرض البحر، وأن المركز سارع بالتجاوب مع طلبه، وقام بتشكيل فريق من الغواصين المتخصصين، لإنجاز المهمة، وتمكنوا بالفعل من العثور على المحرك المفقود وانتشاله.

وأشار العقيد سعيد سالم، إلى أن شرطة دبي نجحت بتغطية البطولة البحرية على مدار 4 أيّام متواصلة، من حيث تأمين وسلامة خط سير السباق، وقامت بتوفير دوريات للإنقاذ البحري، والأمن البحري، وأمن الشواطئ، وفريق زورق لشرطة دبي.

وتقدم المتسابق ألفريدو اماتو، بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي على ما قاموا به، معربا عن سعادته بالعثور على المحرك، ومؤكداً أن مثل هذه المساعدة تعكس مستوى التقدم والحرفية في التعامل مع مثل هذه الحالات.