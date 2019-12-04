وفاة مواطن عشريني في مشاجرة وإصابة شقيقه

المصدر: كلباء - عائشة الكعبي

أعلن العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، القبض على جميع المتورطين في المشاجرة التي جرت أحداثها في مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، في غضون ساعة واحدة من وقت البلاغ، وعددهم (3) أشخاص، وتبين من خلال التحقيق الأولي في الحادثة، أن الدافع وراء المشاجرة خلافات سابقة بين الأطراف، وتطورت إلى الاشتباك بالأيدي، ووقوع حالات الطعن بالسلاح الأبيض.

وتم إحالة كافة المتورطين في القضية بمدينة كلباء إلى النيابة العامة، بعد أن تم ضبطهم فور وقوع الحادثة، وبعد تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الحادثة، التي أودت بحياة مواطن (25 عاماً)، وإصابة شقيقه 26 عاماً، بإصابات مختلفة أدخل على أثرها العناية المركزة.



وتعود تفاصيل الحادث إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة كلباء الشامل، في حوالي الساعة الثامنة مساء الإثنين الماضي، يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، تعرض بعضهم للطعن بآلة حادة، ووجود إصابات، وعلى الفور انتقلت كافة جهات الاختصاص بشرطة الشارقة، والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ.



حيث تبين وجود شخص مصاب بطعنة نافذة في الجسم، تم إسعافه على الفور إلا أنه فارق الحياة عند وصوله إلى المستشفى، فيما تم احضار شقيقه المصاب إلى مستشفى كلباء برفقة ذويه، بعد أن تعرض هو الآخر للطعن في ذات القضية والتي أدخل على أثرها العناية المركزة.

وأعرب العقيد الحمودي عن أسفه لوقوع مثل هذه المشاحنات واللجوء لحل الخلافات الشخصية بالعنف وبعيداً عن القانون، مؤكداً أن شرطة الشارقة لن تتهاون مع أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال غير القانونية، وستتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع، وتعريض حياة وسلامة أفراده للخطر، مطالباً أفراد المجتمع باللجوء إلى القانون في حل النزاعات الشخصية، تجنباً لتطور تلك الخلافات إلى الوقوع في قضايا جنائية كُبرى.

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