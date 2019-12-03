مقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بكلباء

المصدر: كلباء- عائشة الكعبي

مازالت القيادة العامة لشرطة الشارقة تحقق في واقعة مشاجرة بمدينة كلباء حدثت مساء امس، تعرض فيها اثنان لإصابات بالغة نتج عنها وفاة أحدهما وتلقي الاخر للعلاج في العناية الفائقة بمستشفى كلباء ، وباشرت الجهات الأمنية التحقيق مع المتهمين للتعرف على تفاصيل الواقعة .

