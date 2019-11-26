السجن لعربيين قتلا رجل أعمال

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، اليوم، حكمها في قضية قتل 4 أشخاص من الجنسية العربية رجل أعمال عربي يحمل الجنسية الأمريكية في أحد الفنادق بمنطقة المرقبات بعد سرقة بطاقته الائتمانية وسحب مبالغ منها.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول 15 عاماً والثاني 7 سنوات، فيما برأت المتهمين الثالث والرابع من الجريمة، وكانت النيابة العامة في دبي، قد طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بحق الشباب الأربعة لارتكابهم جريمة القتل العمد بحق رجل الأعمال والمقترن بسرقة بطاقته الائتمانية الخاصة، وذكرت النيابة العامة أن «الشبان الـ4 وتتراوح أعمارهم بين 24 و30 عاماً، قتلوا المجني عليه بعد أن اتفقوا على سرقة بطاقته الائتمانية لمعرفتهم رقمها السري، وذلك بسبب الضائقة المالية التي يمرون بها».

وبينت النيابة العامة أن «المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث كُلف أحدهم بمصادقة المجني عليه حتى يتمكن من الاستيلاء على بطاقته الائتمانية، لكنه لم يتمكن من ذلك، فكلفوا الثاني الذي رافق المجني عليه لغرفته الفندقية ولم يتمكن أيضاً من سرقة البطاقة الائتمانية للمجني عليه إلا بعد أن ضرب الضحية بواسطة درج خشبي على رأسه بشكل متكرر ما أدى إلى مقتله».

وأقر أحد المتهمين في إفادته بتحقيقات النيابة العامة بأنهم خططوا مسبقاً لسرقة البطاقة الائتمانية لرجل الأعمال وعملوا على مصادقته بهدف التوجه برفقته إلى غرفته الفندقية وسرقة البطاقة الائتمانية منه، مشيراً إلى أن المتهم الثاني رافق الضحية لغرفته الفندقية وتمكن من سرقة البطاقة الائتمانية لكن بعد ضربه بواسطة الدرج إلى أن قُتل.

وأقر المتهم أن شريكه الثاني جلب البطاقة الائتمانية بعد قتل الضحية واستخدموها في سحب مبلغ 10 آلاف درهم على دفعتين واستخدموا جزءاً من المبلغ في سد إيجار الغرفة التي يقطنون فيها، وإنفاق جزء من المبلغ على السهرات الليلية وشراء بعض الملابس، مؤكداً في الوقت ذاته سرقتهم للهاتف النقال الخاص بالمجني عليه و3 ساعات.

وحاول ابن عم الضحية التواصل معه من موطنه وعندما فشل في العثور عليه تواصل مع محاسب الشركة الذي أكد إجراء معاملات على بطاقته الائتمانية، وتواصل مع الشرطة التي حددت مكان تواجده في أحد الفنادق في منطقة المرقبات واقتحموا الغرفة وعثروا على جثته، وبمراجعة الكاميرات تم تحديد هوية المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم.