يستدرجان ابن أخيهما لقتله بسبب علاقة محرمة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أقدم شخصان من الجنسية الآسيوية على قتل نجل شقيقهما ودفنه في منطقة رملية في دبي، بعد أن استدرجاه من موطنه وأوهماه بوجود فرصة عمل، وأجهزا عليه بعد أن تبين علاقته بزوجة المتهم الأول، والذي أكده المتهم الثاني في التحقيقات أن المجني عليه اعترف بإقامة علاقة مع زوجته.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي آسيوياً زائراً حضورياً وآخر هارباً غيابياً إلى محكمة الجنايات في دبي، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية الخطف، وبينت التحقيقات أن المتهمين قتلا عمداً المجني عليه نجل شقيقهما مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيّتا النية على سلبه حياته وأعدا لهذا الغرض أدوات قتله (حبل، مطرقة، مجراف). وتنفيذاً لمخططهما المضمر بنفسيهما دعواه إلى مأدبة طعام بمسكن المتهم الثاني انتهت بعرضهما إيصاله إلى مسكنه بمركبة وحادا به عن الطريق وأوهماه بإيصاله إليه، مبعدين إياه عن أعين الرقباء لمسرح جريمتهما، لينقض عليه المتهم الأول محكماً قبضته على يديه وطوّق رفيقه رقبته بحبلهما وضربه المتهم الثاني ضربتين قاسيتين على رأسه بالمطرقة، فأسقطاه مضرجاً في دمائه، والتي أدت إلى وفاته ومن ثم قاما بدفنه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما خطفا المجني عليه وخدعاه.

وأفاد شاهد الإثبات يعمل في شرطة دبي في تحقيقات النيابة بأنه بسؤال المتهم الثاني أفاد بأنه والمتهم الأول علما أن المجني عليه يمارس الرذيلة مع زوجة المتهم الأول وعليه خططا لجلبه إلى الدولة وقتله، وسهلا حضوره بأن وجدا له فرصة عمل وبعد أن حضر إلى الدولة بعدة أشهر قررا تنفيذ الجريمة للانتقام منه، وبعد أن تأكدا أنه فارق الحياة أدخلا الجثة في كيس وقاما بدفنه.