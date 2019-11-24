يخطفون عاملاً ويسلبون منه 200 ألف درهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات 4 متهمين 2 منهم غيابيا و2 حضورياً، لقيامهم بخطف "بستاني" من جنسية دولة آسيوية وسرقة 200 ألف درهم منه بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال امن، وقيامهم بدهس يد المتهم أثناء هروبهم.

وقال المجني عليه إنه خرج من مقر سكنه في منطقة هور العنز بدبي ويحمل بيده كيسا شفافا بداخله مبلغ 200 ألف درهم، كان يقصد إيداعه في حسابه بالبنك، وبمجرد وصوله إلى المركبة، مع صديق له فوجئ بأربعة أشخاص يهاجمونه، حيث قام 2 بإمساكه من يده، مدعين أنهم رجال شرطة، وكان احدهم يحمل جهازا لاسلكيا، وقيداً حديدياً، وبطاقة تحمل شعار شرطة وأدخلوه مع صديقه إلى سيارة تعود اليهم، بدعوى اقتيادهما إلى مركز الشرطة واوهموا المجني عليه انه مطلوب في قضية مخدرات، ثم تم نقلهما إلى ساحة رملية بمنطقة الحمرية وسحبهما من قدميهما إلى الخارج، ثم تحرك أحد المتهمين بسرعة بالسيارة، فدهس يد المجني عليه اليمنى ولاذوا بالفرار، بعد سرقة المبالغ التي كانت في السيارة وقاما على الفور بإبلاغ الشرطة.