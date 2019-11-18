يزوران معاملات بـ6 ملايين درهم بعد اختراق موقع حكومي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي اثنين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات، لتزويرهما، مع آخرين هاربين، مستنداً حكومياً، والاحتيال عن طريق نظام معلومات إلكتروني، وبلغت القيمة الإجمالية للمعاملات 6 ملايين درهم، إذ زوّرا مستندات إلكترونية عائدة لإحدى الدوائر الحكومية في دبي، بعد دخولهما إلى الموقع الإلكتروني لتلك الدائرة، واستغلال وجود ثغرة بها، فجدّدا تلك الرخص دون دفع كل الرسوم المستحقة عليها، بغرض استعمالها بطريقة احتيالية.

ووفقاً لأقوال المبلغ الذي يعمل في وظيفة نائب مدير تنفيذي في تلك الدائرة، إن المتهمين دخلا إلى الموقع الإلكتروني للدائرة، واستغلّا ثغرة ما، وجدّدا عدة رخص بعد تغيير قيمة تجديدها، فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة التجديد 800 ألف درهم يتم تغيير المبلغ إلى 80 ألف درهم فقط، وبعدها أصدرا تلك الرخص، وتنصّلا من دفع قيمة التجديد، وتبيّن أنهما استخدما بطاقات الهوية العائدة للمتهمين في عمليات التجديد، وأنهما ليسا صاحبي الرخص، بل يعملان في مراكز تسهيل، واستغلّا الصلاحيات ومعرفتهما بالنظام للقيام بذلك، واستغلّا خطأً برمجياً بإصدار إذن الدفع ثم إلغائه، والقيام بالمعاملة التي تعتبر إجراءاتها صحيحة، باستثناء عدم دفع الرسوم المستحقة.

وبيّن التقرير الجنائي الخاص بفحص هاتف المتهم الأول استخراج ملفات صور رخص تجارية وصناعية وأذون دفع خاصة بتجديد رخص تجارية، كما تم العثور على صورة للموقع الإلكتروني للدائرة، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم الثاني في المطار أثناء محاولة الهرب خارج الدولة.