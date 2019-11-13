وفاة طفلين مواطنين في احتراق مركبة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

توفي طفلان شقيقان (مواطنان) يبلغان من العمر سنة ونصف و3 سنوات، جرّاء احتراق مركبة تركا بداخلها بمفردهما في منطقة الميناء بابوظبي وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة اسباب الحريق.

وأعربت شرطة أبوظبي عن بالغ أسفها لوقوع الحادث المؤلم، معبّرةً عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفلين.

وأفاد العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات تلقى بلاغاً بالحادثة ، وعلى الفور تحركت فرق الإسعاف والإنقاذ والفرق المختصة الاخرى إلى الموقع وتعاملت مع الحادث، وجرى تحويل ملف الواقعة إلى مركز الشرطة المختص للتحقيق حول الأسباب الحقيقية وراء الحريق.

وحذر العميد الراشدي من مخاطر ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم، مشيراً إلى أن تركهم يشكل خطورة بالغة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على زيادة التوعية للأسر، ومختلف شرائح المجتمع، داعياً أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من حوادث الأطفال في المركبات.