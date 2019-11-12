مدير عربي يهتك عرض موظفة بالإكراه

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي مديراً عربي الجنسية إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض موظفة آسيوية بالإكراه في موقع العمل في منطقة البرشا.

وأكدت المجني عليها أن المتهم اعتاد التحرش بها، وأنها كانت مترددة في الإبلاغ عنه حتى لا تفقد وظيفتها.

وتفصيلاً أفادت موظفة في أحد المقاهي في دبي أنه منذ حوالي عام من تاريخ البلاغ دأب المتهم الذي يعمل مديراً في المقهى إلى التحرش بها، وكان آخرها قبل الواقعة بشهر واحد، حيث كان يتحرش بها، وقامت بدورها بإبلاغ مديرة الموارد البشرية بعد أن تعرضت لحالة نفسية سيئة، وكانت تخاف من الإبلاغ عن الأمر لأنها التحقت حديثاً بالعمل، وأن المتهم كان يهددها بالطرد إذا أبلغت أي شخص، لافتة إلى أن زميلاتها شاهدن هذا الأمر.

ودلت التحريات أنه بالرجوع إلى كاميرا المحل تم التأكد من الواقعة، وأن المتهم كرر ذلك أكثر من مرة، فيما أكدت المجني عليها أنها لم تتقاضَ أي أموال منه ولا يوجد أي عداوة شخصية، فيما أكدت شهادة مسؤولة الموارد البشرية أقوال المتهمة التي اتفقت مع أقوال الشهود من العاملات في نفس المقهى، وتم إلقاء القبض على المتهم وتحويله إلى الجهات المختصة.