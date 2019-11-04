حبس آسيويين سرقوا 65 ألفاً من مستودع في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس 5 آسيويين قاموا بسرقة 65 ألف درهم ومستودع يتبع لمحل لتجارة المواد الغذائية في عجمان، حيث قررت المحكمة بحبس المتهمين سنة لكل واحد منهم وإبعادهم عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، وذلك لسرقة الأموال النقدية والأموال المنقولة وإتلاف باب المستودع والدخول ليلاً بغرض السرقة.

وتشير الواقعة بأن الشاكي صاحب محل لتجارة المواد الغذائية أفاد بأنه تم إبلاغه بأن المستودع التابع له تمت سرقته وبعد مراجعة تصوير كاميرات المراقبة شاهد ثلاثة أشخاص يقومون بإتلاف باب المخزن ومن ثم كسر الكاميرات وبعد تفتيشه المخزن اكتشف سرقة كميات كبيرة من علب السجائر وكراتين خاصة بمشروب رد بول إضافة إلى سرقة مبلغ 65 ألف درهم كان يحتفظ بها داخل خزانة الطاولة.

وبسؤال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة عما أسند إليه واعترف بتهمة السرقة وقرر بأنه اتفق مع المتهم الثاني على أن يقوم بسرقة مستودع في منطقة الصناعية في عجمان، ويشتري منهم البضاعة المسروقة بقيمة 26500 درهم، واعترف المتهم الثالث بمضمون ما اعترف به المتهم الأول إضافة إلى تقسيمهم قيمة المسروقات مع بقية أفراد العصابة.