حبس عربيين سرقا ألف درهم من صندوق تبرعات

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان على كلٍّ من (أ، ر) يبلغ من العمر 27 عاماً عربي الجنسية، و(م، ف) يبلغ من العمر 25 عاماً، بالحبس 6 أشهر والغرامة ألف درهم وذلك عن تهمتي السرقة ألف درهم والإتلاف المسندتين إليهما وإبعادهما عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى الشرطة يفيد بتعرض أحد المساجد في منطقة الجرف إلى السرقة وإتلاف صندوق خاص بجمع التبرعات وسرقة مبلغ تقدر قيمته بألف درهم، وبسؤال الشاكي في تحقيقات النيابة العامة قرر أنه المشرف على المساجد وأثناء مروره بمسجد في منطقة الجرف شاهد وجود كسر بصندوق الوقف التابع للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وسرقة مبلغ ألف درهم تقريباً، كما تبين وجود كسر بقفل أحد نوافذ المسجد.

وبسؤال المتهم الأول اعترف بالسرقة لحاجته للمال برفقة المتهم الثاني الذي أقر أنهما دخلا إلى المسجد بعد كسر النافذة وقاما بسرقة المال لحاجتهما إليه.