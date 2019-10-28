يزورون محررات رسمية بأسماء مواطنين لإصدار تأشيرات

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي 3 أشخاص من الجنسية الأسيوية إلى محكمة الجنايات بعدما تبين قيامهم بتزوير محررات رسمية عبارة عن أذونات دخول عددها 11 واستقدام أشخاص على كفالة مواطنين بلغ عددهم 11 شخصاً قبل إلقاء القبض عليهم، وتبين أنهم يحصلون على صور هويات المواطنين من أحد محال الهواتف مقابل 100 درهم لكل صورة هوية.

وبينت أوراق الدعوة شهادة القائم بالضبط الذي أفاد في تحقيقات النيابة أنه وردتهم شكوى من أحد الأشخاص آسيوي الجنسية يفيد بأنه تم استقدامه بعد استخراج تأشيرة له على كفالة أحد المواطنين، وأنه لا يعرفه وكان يعتقد أنه قدم على كفالة منشأة، وبناء عليه وبعد البحث والتحري قام بإرسال أحد المصادر إلى المتهم الأول الذي أبلغ عنه صاحب التأشيرة وتم إعداد كمين له. واتفق المتهم على ضرورة إحضار صورة جواز السفر ومبلغ 4 آلاف درهم. وعند وصول المتهم إلى المكان المتفق عليه كان برفقته المتهم الثاني وبالاستفسار منهما اعترفا بقيامهما بتزوير محررات رسمية بأسماء مواطنين بعد الحصول على صور هوياتهم من أحد محال بيع الهواتف المتحركة، ويقوم المتهم الثالث بالتوجه إلى مركز تسهيل ويسلم الأوراق والمستندات إلى أحد الأشخاص هناك وبناء عليه يتم إصدار تأشيرة عمل، وتم إيقاف المتهمين الثلاثة على ذمة القضية.