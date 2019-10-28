جنح الفجيرة تنظر في قضيتي مشاجرة واستيلاء على مبلغ مادي عبر نظام المحاكمة عن بعد

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

استخدمت اليوم محكمة جنح الفجيرة أحدث تقنيات الاتصال عبر الفيديو " نظام المحاكة عن بعد " في عدد من القضايا فكانت اولى القضايا التي نظرتها عبر شاشات الكمبيوتر من خلال الاتصال المرئي، قضية مشاجرة واعتداء على سلامة المجني عليه، المتهم فيها خليجي الذي استمتع فيها القاضي لأقوال المتهم بكل وضوح وهو ينكر ما وجه اليه من اتهام ، مؤكدا انه لم يتواجد في مكان المشاجرة ولديه إثباتات وشهود يأكدون اقواله ، وعليه أجلت القضية للحكم فيها خلال الجلسة المقبلة .

استيلاء على مبلغ مادي

كما استمع القاضي في قضية أخرى متهم فيها عربي باستيلائه على مبلغ مالي أثناء تقديم خدماته ، وأوضح المتهم حيثيات الاتهام موضحا أنه يعمل كمندوب لتخليص المعاملات وأن الشاكي سلمه مبلغ 900 درهم تم إدخالها في بطاقة الدرهم الإلكتروني، وبسبب عطل فني في الأجهزة لم يستكمل إنجاز باقي المعاملات حيث تبقى مبلغ 600 درهم ، ليقرر أن يعود في يوم آخر ولكن ظروفه الصحية منعته لمدة يومين ، مؤكدا للقاضي أنه لم يستولي على المبلغ ولديه الاستعداد لإرجاعه .