المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

نظرت محكمة الفجيرة قضية متهم عربي تخلف عن سداد مبلغ مليون درهم لشريكه الخليجي، وبسؤال القاضي له عن الاتهام الموجه إليه من قبل النيابة، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وأكد أنه قام بتسديد نصف المبلغ الذي يطالبه فيه الشاكي، مطالبا المحكمة بإعطائه مهلة وأنه على استعداد لسداد المبلغ المتبقي عليه.

وتعود تفاصيل القضية ببلاغ لمركز الشرطة بالفجيرة حول امتناع متهم من جنسية عربية عن سداد مبلغ كبير من المال لشريكه الخليجي وفق الأوراق والمستندات المقدمة، وعليه تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة التي وجهت له تهمة عدم سداد المبلغ المستحق عليه للشاكي، ليتم تقديمه للمحاكمة التي استمع فيها القاضي إلى أقوال المتهم الذي أكد فيها برغبته في منحه فرصة لسداد باقي المبلغ المستحق.