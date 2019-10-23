يختلس 5.2 ملايين درهم مستغلاً وظيفته

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي، رجلاً وامرأة من الجنسية الآسيوية، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة اختلاس وغسل أموال، بقيمة إجمالية تقدر بـ 5 ملايين و233 ألفاً و745 درهماً، وأحالت النيابة المتهم الأول غيابياً، لأنه هارب، والمتهمة الثانية من نفس الجنسية حضورياً، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام.

ووفقاً لما جاء في أوراق الدعوى، حيث استغل المتهم الأول وظيفته كمدير حسابات، إنجاز المشاريع العقارية لدى أحد البنوك، وصلاحياته المتمثلة في إدارة حسابات الضمان العقارية بشأن التصرف في المبالغ المودعة بتلك الحسابات، وذلك بأن سهل للغير الاستيلاء بغير حق على المبلغ، حيث استعمل صور محررات رسمية مزورة، في تحويل المبالغ إلى حساب (شريكته) في الجريمة لدى بنك آخر، وبينت تحقيقات النيابة، أن المتهم اختلس في المرة الأولى مليوناً و82 ألف درهم من حساب ضمان أحد المشاريع، وفي المرة الثانية، اختلس نحو نصف مليون درهم، وتلتها عدة عمليات متشابهة بنفس الأسلوب الإجرامي، بمساعدة المتهمة الثانية.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم المالية، حيث ارتكبا جريمة غسل الأموال، بأن حول المتهم الأول على حسابها مبالغ قامت بدورها بسحبها، ثم أصدرت شيكاً بالمبلغ لصالح المتهم الأول، بناء على اتفاق بينهما، وذلك بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع له، لإضفاء الشرعية على الأموال المحولة.