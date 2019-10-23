الحبس لمتسوّلة عربية اعتدت على شرطية في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم على المتهمة (أ، ب، ج) عربية الجنسية تبلغ من العمر 54 عاماً، بالحبس 4 أشهر والإبعاد عن الدولة، وذلك لاعتدائها على سلامة جسد شرطية تعمل في القيادة العامة لشرطة عجمان، وقيامها بالتسول وطلب الصدقة في مكان عام بمنطقة النعيمية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه تم ضبط المتهمة، وهي سيدة عربية الجنسية في العقد الخامس من عمرها، وذلك أثناء مرور دورية مكافحة التسول التابعة للقيادة العامة لشرطة عجمان، وبالقرب من أحد الأبراج السكنية في منطقة النعيمية وسط عجمان، شوهدت المتهمة تقوم بعملية التسول وطلب المساعدة من المارة، وحين طلب منها إبراز هويتها والصعود إلى دورية الشرطة اعتدت على سلامة المجني عليها الشرطية، محدثة بها عدة إصابات، وعليه تم أخذها بالقوة إلى دورية الشرطة، وذلك بعد رفضها ركوب الدورية.

وأنكرت المتهمة في التحقيقات التهمة المسندة إليها، وأكد التقرير الطبي لحالة الشرطية تعرضها للاعتداء الجسدي الذي أسفر عن إصابات متنوعة على جسدها، مما يستوجب العلاج.