يسرق ضحيته بانتحال صفة رجل أمن

المصدر: دبي – شيرين فاروق

انتحل شاب خليجي "27 عاماً"، صفة رجال التحريات، وقام بسرقة 3 آلاف درهم وهاتفين من شخص آسيوي، كان يتجول بالقرب من سكنه ليلاً، وتبين أنه يستخدم سيارة أخيه دون أن يعلمه أنه يستغلها في تنفيذ جرائمه.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي، شخصاً من الجنسية الخليجية إلى محكمة الجنايات، بتهمتي السرقة بالإكراه، وانتحال صفة وظيفة عامة، بعد أن قام بإيقاف أحد المارة في منطقة القوز الصناعية، بعد خروجه من السوبر ماركت القريب من مقر سكنه، وادعى أنه من رجال التحريات، وطلب من المجني عليه مرافقته، حيث استقل سيارة بيضاء اللون وذهب به إلى منطقة بعيدة، وعصب عينيه، وأخذ محفظته الشخصية، وكان بها مبلغ 3 آلاف درهم، وبطاقة الهوية وعدد 4 بطاقات رصيد من دو.

وأفادت التحقيقات بأن أحد الشهود، وهو عامل في السوبر ماركت، شاهد المتهم بعد خروجه من البقالة برفقته شخصين، وأدخلوه سيارة صالون بيضاء اللون، وأنه بعد مرور ساعتين، عاد المجني عليه إلى السوبر ماركت في حالة ذعر وخوف، مؤكداً أن اثنين ادعوا أنهما من رجال التحريات، وسلباه هواتفه والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، وأرجعا له بطاقة الهوية، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة، التي تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف بدوره بارتكاب التهم المسندة إليه، كما تعرف إليه المتهم خلال طابور التشخيص، إضافة إلى تحليل الكاميرات الموجودة بالقرب من موقع البلاغ.