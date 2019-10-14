خليجي متهم بتعاطي المخدرات يطالب المحكمة بعلاجه من الإدمان

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

نظرت بالأمس محكمة جزاء الفجيرة 3 قضايا عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية المتهمون فيها من جنسية خليجية.

الكريستال المخدرة

القضية الأولى اتهم فيها شاب خليجي بتعاطي مادة الكريستال المخدرة، وقد اعترف أمام القاضي بما نسب إليه من تعاطي دون وصفة طبية. فيما أقر أن تناوله للمؤثرات العقلية جاء بوصفة طبية، مطالبا بالتأجيل حتى الجلسة المقبلة ليقدم الوصفة الطبية، إلى جانب حاجته الماسة إلى العلاج والتأهيل من الإدمان.

مادة مؤثرة بالعقل

في القضة الثانية وجهت النيابة العامة بالفجيرة تهمة تعاطي مادة مؤثرة بالعقل إلى المتهم من الجنسية الخليجية، بعد أن أكد تقرير مختبر الفحص الطبي تعاطيه، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه من اتهام، ليتم تأجيل القضية حتى الجلسة المقبلة لسماع أقوال الدفاع.

تعاطي وحيازة

أما القضية الثالثة فاستمع فيها القاضي إلى أقول المتهم الأول من الجنسية الخليجية حول تهمتي تعاطيه مادة الهيروين المخدرة وحيازة مؤثر عقلي. حيث اعترف بتهمة تعاطيه المخدرات، وأن حيازته كانت بقصد التعاطي فقط وليس الاتجار بها. فيما أنكر المتهم الثاني في القضية تهمتي التعاطي وحيازة مادة مخدرة، حيث قدم محامي الدفاع عن المتهم الثاني مذكرة أوضح فيها براءة موكله، والتمس من المحكمة تكفيل المتهم لحين الفصل في القضية.