3 أشهر حبساً لخادمة سرقت شريحتي هاتف

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

قضت هيئة محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، برئاسة المستشار سامح شاكر، بمعاقبة خادمة من الجنسية الآسيوية بالسجن ثلاثة أشهر عن تهمة سرقة شريحتي هاتف من منزل العائلة التي تعمل فيه، فيما قضت المحكمة ببراءتها من تهمة سرقة مشغولات ذهبية.

وتشير أوراق القضية إلى اتهام إحدى الأسر من الجنسية الخليجية للخادمة سرقة واستغلال شريحتي هاتف، بعد العثور عليهما داخل هاتفها، وخلال مواجهتها اعترفت بعثورها على الشريحتين داخل المنزل والقيام باستخدامهما للاتصال بعائلتها، فيما أنكرت تهمة سرقة المشغولات الذهبية التي تم اكتشاف صورها على هاتفها المتحرك، مشيرة إلى أن تلك المشغولات التقطت صورها من أحد محال الذهب بنية شرائها.

تحرش

وفي قضية أخرى، قضت هيئة المحكمة نفسها، بالسجن ثلاثة أشهر لشاب من الجنسية الآسيوية عن تهمة الفعل المخل بالآداب العامة ودخول عقار خلافاً لإرادة صاحبه، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهم عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لاتهامه بالتقرب وملامسة يد إحدى الفتيات داخل المزرعة التي كان يعمل بها لتنفيذ الأعمال الموكلة إليه بتركيب خطوط صرف صحي.

وخلال التحقيقات أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه ذهب إلى إنقاذ الفتاة بعد حدوث ماس كهربائي وذلك خوفاً عليها، معللاً ذلك أنه لم يقصد ملامستها وإنما حمايتها من الكهرباء.