ضبط عربي بحوزته حبوب ومواد مخدرة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

تمكن أحد ضباط العمليات الجمركية بجمرك مطار رأس الخيمة الدولي خلال اليومين الماضيين من ضبط شاب من جنسية دولة عربية قادم عبر مطار رأس الخيمة الدولي، وبحيازته كمية كبيرة من الحبوب والمواد المخدرة، حاول إدخالها الى البلاد عن طريق إخفائها في علبة الحلويات، بعد أن لاحظ ضباط التفتيش وجود إشارة في جهاز فحص الحقائب تبين بأن هناك عقاقير طبية وتم إحالة العلبة إلى التفتيش اليدوي.

وأكد الدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك في رأس الخيمة، أن يقظة مفتشي جمرك مطار رأس الخيمة الدولي، والحس الأمني لديهم وإلمامهم بلغة الجسد أتاحت ضبط العربي الذي يحمل المواد المخدرة في صندوق يوحي بأنه علبة حلويات، حيث لاحظوا بأن هناك إشارة لوجود عقاقير طبية بداخل الصندوق، الأمر الذي أثار شكوك ضباط التفتيش، ليتم تحويله إلى التفتيش اليدوي والتأكد من ذلك حيث تبين وجود حبوب ومواد مخدرة أسفل العلبة بكمية كبيرة ومن ثم تحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأشار المحرزي إلى أن الدائرة حريصة على تطوير كوادرها البشرية، خصوصاً الفنية، ممثلة في ضباط التفتيش الجمركي، وإخضاعهم لبرامج تدريبية متخصصة في لغة الجسد والتفتيش الجمركي، واستخدام الأجهزة المتطورة لكشف المهربين والمواد المهربة، مشيراً إلى أن يقظة المفتشين تطال المواد الصادرة والخارجة من حدود الدولة، إضافة إلى المستوردة، وهو ما يؤكد الحس الأمني لضباط التفتيش والذي يأتي تطويره لديهم إيمانا من الإدارة العليا في الدائرة بأهمية ذلك كونهم محور عمل الجمارك وبوابتها الاولى مع شركائها وعملائها.