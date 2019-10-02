يشارك في سرقة مركبة مقابل 800 درهم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي 4 متهمين فيما لا يزال متهم خامس هارباً إلى الجنايات بتهمة سرقة سيارة متوقفة في الشارع بعد أن حصل أحدهم على مبلغ 800 درهم فقط مقابل المشاركة في عملية السرقة.

وتفصيلاً، أفاد شاهد الإثبات في القضية بأن طبيعة عمله تستدعي متابعة حالات البلاغات، وأنه بعد إلقاء القبض على المتهمين وإجراء التحقيقات معهم اعترف المتهم الأول باقترافه واقعة السرقة بمشاركة آخرين، حيث كان يتركز دوره في المراقبة وأنه حضر إلى موقع الحادثة وقام المتهم الرابع بكسر زجاج المركبة بمطرقة حديدية وقام المتهم الهارب بتشغيل المركبة بطريقة فنية، ومن ثم قام الأخير بقيادة المركبة بعد أن ركبوا فيها جميعاً إلى إحدى الإمارات المجاورة لإمارة دبي في إحدى الساحات الرملية.