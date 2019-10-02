أراد قتل موظف بطعنات نافذة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي شخصاً آسيوي الجنسية إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعدما قام بطن شخص عربي الجنسية في مقر عمله وأمام زملائه بثلاث طعنات نافذة قاصداً من ذلك قتله، إلا أن جريمته لم تكتمل، فيما نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقاً لإفادة المجني عليه في تحقيقات النيابة أقر أنه وأثناء تواجده على رأس عمله في إحدى الشركات المالية كان يتحدث مع أحد العملاء وحضر المتهم في وقت متأخر ولم يكن يرتدي زي العمل الرسمي وكان مبتسماً ولم يتحدث معه، وفي لحظات فوجئ بالمتهم يخرج سكيناً ويقوم بطعنه عدة طعنات من الخلف وفي الرقبة وعلى كتفه الأيسر، إلا أن الموظفين أبعدوه عنه ولاذ بالفرار وتم على الفور الاتصال بالشرطة والإسعاف، ولم يعرف حتى الآن سبب قيامه بالاعتداء عليه كون أنه لا توجد أي خلافات سابقة بينهما.

فيما أفادت سيدة عربية موظفة في المكان نفسه، بأنها كانت على رأس عملها وشاهدت الواقعة وفوجئت بتلقي زميلها طعنات متلاحقة من المتهم بطريقة غريبة كادت تزهق روحه، وجاء تقرير الأدلة الجنائية لشرطة دبي أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه ناتجة عن جسم صلب ذي حافة حادة مثل السكين أو ما في حكمه ويتفق حدوثها مع رواية المجني عليه والشهود، وتعتبر من ناحية الموقع في مقتل وشفيت في أقل من 20 يوماً دون أن تخلف عاهة مستديمة.