7 سنوات سجناً لثلاثة آسيويين بتهمة الاتجار بالبشر

المصدر: دبي - شيرين فاروق

قضت محكمة جنايات دبي، بالسجن سبع سنوات، بحق ثلاثة آسيويين، بعد إدانتهم بتهمة الاتجار بالبشر، لاستغلالهم الظروف المادية لقاصر آسيوية، لم يتجاوز عمرها 16 عاماً، حيث جلبها من موطنها إلى الدولة بجواز سفر مزور، ليتم التلاعب في بيانات العمر، حتى تكون أكبر سناً، واحتجازها في شقة بمنطقة بر دبي، بعد إيهامها بأنها ستعمل في مركز علاج.

ووفق إفادة الفتاة الآسيوية، البالغة من العمر 16 عاماً، أمام الشرطة والنيابة والمحكمة، أفادت بأن أبناء بلدها الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين (20 - 28 عاماً)، حبسوها في الشقة، وأجبروها على بيع جسدها، منوهة بأنها توسلت إليهم أن يعيدونها لموطنها، لكنهم هددوها بأن عليها دفع جميع مصاريف وتكاليف التأشيرة والتذكرة، بإجمالي 13 ألف درهم، التي لم تكن تملك درهماً واحداً منها.

وأشارت المجني عليها إلى أنهم أغلقوا الأبواب عليها كيلا تحاول الهرب، قبل أن تجبر على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي. واستمر الحال عدة أشهر، إلى أن تعاطف معها شاب آسيوي من غير موطنها، وقدم لها هاتفاً ورقم شرطة دبي للإبلاغ عن محنتها، وبالفعل تواصلت مع الشرطة.

وقال ضابط الشرطة في إفادته «تتبعنا المكالمة التي تحققت من المعلومات التي قدمتها لنا، ثم داهمنا الشقة»، حيث تم القبض على المتهمين الثلاثة، وعدد من النساء الأخريات اللائي كن يعملن في الأعمال المنافية للآداب.

وأنكر المتهمون تهم الاتجار بالبشر، وإدارة بيت في الأعمال المنافية للآداب، لكنهم أدينوا جميعاً، حيث سيتم ترحيلهم بعد قضاء مدة عقوبة السجن، إلا أن الحكم قابل للاستئناف في غضون أسبوعين.