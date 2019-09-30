الحكم ضد 3 متهمين في قضية اختلاسات المرور بخورفكان

المصدر: خورفكان ــ عائشة الكعبي

أصدرت اليوم محكمة جنايات خورفكان حكماً ضد ثلاثة متهمين في قضية اختلاسات المرور، حيث جاء الحكم على المتهم الأول في القضية بالحبس 5 سنوات وعلى المتهم الثاني بالحبس 4 سنوات والمتهم الثالث بالحبس 3 سنوات، وإلزام المتهمين الثلاثة برد المبالغ المختلسة.

وكانت النيابة العامة بخورفكان قد أحالت ثلاثة متهمين للمحكمة بعد اتهامهم بالاختلاس عن طريق استخدام نظام تجديد وإصدار رخص المركبات وحصولهم على مبالغ طائلة بطريقة احتيالية.

واثبتت التحقيقات أن عدداً من المتعاملين حصلوا على بطاقات مجددة لمركباتهم من دون أن تسجل رسمياً في النظام، حيث يتم ترحيل المبالغ المالية لمصالح خاصة وعدم ايداعها في الحساب الرسمي للجهة، واكد خبراء في أنظمة الحاسب الآلي الذين انتدبتهم المحكمة ان عمليات الاختلاسات كانت تدار بواسطة جهاز المتهم الأول في القضية.