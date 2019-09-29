يسرقون 1.8 مليون درهم بالفلفل الأحمر

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي 5 أشخاص من الجنسية العربية إلى المحاكمة بتهمة السرقة بالإكراه من موظف من نفس الجنسية مبلغ مليون و850 ألف درهم وهاتف آيفون ذهبي اللون ودفترين، فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهمين واستعادة مليون و750 ألف درهم، حيث أقر أحد المتهمين أنه قام بشراء أغراض بـ 100 ألف درهم.

وأكد المجني عليه، موظف، أنه بتاريخ 5 من أغسطس 2019 وأثناء خروجه من مقر عمله بحوزته حقيبة سوداء تحتوي على مبلغ مليون و850 ألف درهم وهاتفه النقال من نوع آيفون ذهبي ودفترين، ليفاجأ بأحد الأشخاص يضربه على ظهره، وعندما التفت رأيت 3 آخرين قام أحدهم برش بودرة الفلفل الأحمر على وجهه وسحبوا منه الحقيبة ولاذوا بالفرار، وبناء عليه قام بالاتصال بالشرطة التي حضرت على الفور إلى موقع الحادثة وبدأت التحقيقات.

وقال شاهد الإثبات في القضية إنه بمجرد ورود البلاغ قامت الشرطة بالتحريات اللازمة وتحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم وبتفتيش مقر سكنهم عثر على مبلغ مليون و750 ألف درهم وضبطت أغراض جديدة مع فواتيرها، وأقر المتهم الرابع أنه قام بشراء تلك الأغراض من المبلغ المسروق، فيما اعترف المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم.