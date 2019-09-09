100 ألف درهم غرامة لشاب اخترق «سناب شات» سيدة

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أيدت محكمة النقض أبوظبي، حكماً استئنافياً، قضى بتغريم شاب 100 ألف درهم، لقيامه باختراق حساب سناب شات لإحدى السيدات المتزوجات والحصول على صور ومحادثات لها وتهديدها بنشرها وإبلاغ زوجها في حال رفضت مقابلته، وقضت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن الرسم ومصادرة مبلغ التأمين.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود رسالة تهديد للمجني أرسلها مجهول عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتسآب» يبلغها فيها بأنه قام باختراق حسابها وأن جميع صورها ومحادثاتها وفيديوهاتها لديه، وطلب مقابلتها بالإكراه وفي حال رفضها سيقوم بنشر الصور وإرسالها إلى زوجها، كما قام بالتقاط بعض الصور لبعض المحادثات التي حدثت بينها وبين آخرين وأرسلها لها.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة الدخول بدون تصريح للشبكة المعلوماتية (برنامج السناب شات) الخاص بالمجني عليها، والحصول على بياناتها الشخصية، وطالبت معاقبته طبقاً لأحكام القانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة جنح أبوظبي حضورياً، بإدانته عما أسند إليه ومعاقبته بالغرامة 100 ألف درهم وإبعاده خارج الدولة مع مصادرة الهاتف المتحرك المستخدم في الجريمة وإلزامه بالرسوم. فاستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من إبعاد وبتأييده فيما عدا ذلك وبإلزامه بالرسوم القضائية، فطعن عليه بطريق النقض فيما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن.