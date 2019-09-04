ينتحلون صفة رجال التحريات ويستولون على 1.8 مليون درهم

المصدر: دبي ــ سعيد الوشاحي

وجهت النيابة العام في دبي تهمة الاحتيال والسرقة إلى شاب عربي 28 عاماً، لسرقة مبلغ 1.8 مليون درهم من رجل أعمال آسيوي كان يخطط لاستثمارها في بطاقة شحن رصيد الهاتف، حيث انتحل المتهم مع اثنين مع أصدقائه صفة رجال التحريات.

وبحسب شهادة المجني عليه أمام نيابة دبي العامة التي حققت في الواقعة، أوضح أن أحد الوسطاء دله على المتهم الذي يعمل في بيع بطاقات تعبئة الرصيد بسعر أقل من السوق، فطلب منه المجني عليه أن يتواصل مع المتهم لعقد صفقة قيمتها 1.8 مليون درهم مقابل كمية كبيرة من البطاقات، وحين تم الاتفاق بين الطرفين حضر المجني عليه إلى مقر إقامة المتهم وبحوزتهم حقيبة سوداء تضم المبلغ المذكور، وطلب استلام البطاقات وتسليم المبلغ، وفي تلك اللحظة ظهر شخصان آخران وادعيا أنهما من رجال التحريات وأمسك أحدهما حقيبة الأموال ورماها بالشرفة ولاذ بالفرار مع صديقه، وتمكن المجني عليهما بمساعدة بعض الأشخاص في الطريق من القبض على المتهم وإبلاغ الشرطة بالواقعة.