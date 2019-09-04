شرطة دبي تسلم عربياً سيارة جائزة النقاط البيضاء

المصدر: البيان الإلكتروني

سلم اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، زيد سعيد علي الزبيدي، عربي الجنسية، السيارة التي فاز بها في جائزة نظام النقاط البيضاء التي نظمتها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتكريم السائقين الملتزمين بقوانين السير والمرور.

وقام اللواء الزفين بتوصيل السيارة إلى منزل زيد الزبيدي في منطقة البرشاء، بعد اختياره من بين الفائزين الملتزمين بنظام النقاط البيضاء، بحضور المقدم صلاح عبد الله الحمادي، منسق عام برنامج نظام النقاط البيضاء، وعدد من الضباط.

وبارك اللواء الزفين إلى زيد سعيد علي الزبيدي فوزه بالسيارة، وأثنى على حرصه على الالتزام بقوانين السير والمرور من خلال الحرص على عدم ارتكاب مخالفة مرورية، مؤكداً أن نظام النقاط البيضاء المروري، يهدف إلى تكريم وتحفيز السائقين المتميزين الملتزمين بالقوانين واللوائح المرورية والقيادة بالصورة الآمنة وتلافي أخطاء الآخرين، وإيجاد بيئة مرورية آمنة يرتفع فيها مستوى الإحساس بالأمن على الطريق من جميع مستخدميه.

بدوره، أعرب زيد سعيد علي الزبيدي عن سعادته بفوزه بالسيارة ضمن نظام النقاط البيضاء، مؤكداً حرصه على التزام بالقواعد السير والمرور منذ حصوله على رخصة القيادة ولم يرتكب مخالفة منذ سنوات، ما نتج عنه فوزه في نظام النقاط البيضاء الذي يعتبر نظاماً مميزاً على مستوى العالم.

وداعا السائقين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للحركة المرورية، وذلك حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق، ومقدماً شكره لشرطة دبي على هذه اللفتة والجائزة والتي ستكون حافزاً لالتزام السائقين بالقوانين للفوز بالجائزة.