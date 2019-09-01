يبتزُّ امرأة بصور سرقها من هاتفها

المصدر: سهيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات رجل من الجنسية الأوربية للمحاكمة بتهمة تهديد مواطنته بالتشهير بها باستخدام أحد برامج التواصل الاجتماعي عبر إرسال رسائل تهديد بفضحها أمام أهلها بصور جمعتها مع صديقها من خلال الصور التي حصل عليها من هواتفها، أو دفع مبلغ 4000 درهم أخذها منه صديقها في وقت سابق، كما هددها بأنه سيكلف شخصًا بملاحقتها والتشهير في كل مكان تذهب إليه.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما روتها المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة، إلى أنها كانت تنوي المغادرة إلى إحدى الدول الأوروبية وسلمت سيارتها إلى صديقها لتظل في حوزته حتى تعود، وفوجئت بعد أيام بأن المتهم يراسلها من عدة أرقام من خلال تطبيق واتساب ويخبرها أنه أخذ سيارتها من صديقها واستولى على هاتفها المحمول العائدين لها، حيث تركتهما في سيارتها، وتوصل إلى صورها الخاصة الموجودة عليهما، وأرسل لها صوراً من هاتفها لتتأكد من جديته، وسبها بألفاظ خادشة للحياء وهددها بأنه سيرسل الصور الحميمية التي تجمعها بصديقها إلى أهلها وأصدقائها إذا لم يسدد صديقها المبلغ الذي اقترضه منه أو تدفع هي مبلغ 4000 درهم.