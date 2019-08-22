الخدمة المجتمعية.. عقوبة "مفحط" بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ضبطت شرطة أبوظبي شاباً مواطناً يقود مركبته بطريقة متهورة وغير ملتزمة بالقوانين وأنظمة المرور، حيث قام بالتفحيط بالسيارة والاستعراض في الشارع العام بصورة خطرة.

وشددت شرطة أبوظبي على أن مرتكبي مخالفات القيادة بطيش وتهور والقيام بحركات استعراضية خطرة بمركباتهم، سيعاقبون وفق القانون، موضحة أن الشاب المتهور تم تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتطبيق العقوبات البديلة، وزراعة ما قام بإتلافه على الطرقات وتقديم الخدمة المجتمعية بتنظيف الشوارع العامة بديلاً عن عقوبة الحبس في بعض أحكام الجنح، لتعويض ما تسبب فيه من أضرار مادية ونفسية.

وحذرت من قيادة المركبات بطيش على الطرق، والابتعاد عن إجراء السباقات والاستعراضات الخطرة التي تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وأكدت على أنه سيتم تطبيق القانون على «المتهورين»، وإيقافهم وحجز مركباتهم.

وأوضحت أن المشاركة في التجمعات والاستعراض والتباهي بقيادة المركبة والتفحيط بها، أو القيام بحركات خطرة، أو التجمع والمشاركة بالمشاهدة، أو حتى المشاركة في نشر مقاطع فيديو تحتوي على تلك التصرفات والسباقات في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

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