شرطة أبوظبي تعاقب مفحطا بالخدمة المجتمعية بدلاً عن الحبس

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت شرطة أبوظبي شاباً مواطنا يقود سيارته بطريقة متهورة وغير ملتزمة بالقوانين وأنظمة المرور ، حيث قام بالتفحيط بالسيارة والاستعراض في الشارع العام بصورة خطرة

وشددت شرطة أبوظبي على أن مرتكبي مخالفات القيادة بطيش وتهور والقيام بحركات استعراضية خطرة بمركباتهم، سيعاقبون وفق القانون موضحة ان الشاب المتهور تم تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتطبيق العقوبات البديلة، وزراعة ماقام باتلافه على الطرقات وتقديم الخدمة المجتمعية بتنظيف الشوارع العامة بديلاً عن عقوبة الحبس في بعض أحكام الجنح، لتعويض ما تسبب فيه من أضرار مادية ونفسية وترويع للمارة وتهديد سلامتهم.

وحذرت من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، والابتعاد عن إجراء السباقات والاستعراضات الخطرة التي تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وأكدت على أنه سيتم تطبيق القانون على "المتهورين"، وإيقافهم وحجز مركباتهم وتحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكدت عدم التهاون في التصدى لمرتكبي المخالفات الكبرى ومنها التفحيط وطمس الأرقام الامامية والخلفية للمركبة وتزويد المركبات، وردع المستهترين بقوانين السير والمرور حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق، موضحة بأن عقوبة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، يترتب عليها غرامة 2000 درهم و(23) نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة (60) يوماً.