يزورون بيانات فحص 660 مركبة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أحالت النيابة العامة في دبي 4 أشخاص من جنسيات آسيوية إلى محكمة الجنايات في دبي وذلك عن تهمة طلب وقبول رشوة لثلاثة متهمين من متهم رابع يعمل موظفاً عامّاً، مقابل قيامه بالإخلال بواجبات وظيفته والمتمثلة في فحص المركبات فنياً لبيان إذا كانت هذه المركبات بها من أعطال فنية أو صالحة للسير من عدمه، حيث طلب لنفسه رشوة بـ100 درهم عن كل مركبة يقوم بتغير حالتها النهائية من غير مجتازة للفحص النهائي إلى مجتازة الفحص من خلال تغير بيانات الفحص في النظام الذي يمتلك فيه صلاحيات بحكم وظيفته.

وأوضح المتهم الرابع خلال اعترافه للنيابة العامة أن يعمل على تغير أوضاع 10 مركبات يومياً بواقع 660 مركبة قام بتغير حالة فحصها خلال ثلاثة أشهر وهي الفترة التي عملها مع المتهمين الثلاثة الآخرين الذين كان يلعبون دور الوسيط بين أصحاب المركبات والفاحص وكانوا يتقاضون عن كل مركبة مبلغ 250 درهماً والذين اعترفوا خلال التحقيقات بالتهمة الموجهة لهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في دبي تهمة جناية طلب وقبول رشوة من قبل موظف عام مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها والتوسط لدى المرتشي لعرض الرشوة وطلبها وقبولها والمشاركة الإجرامية فيها والتزوير في مستند إلكتروني رسمي واستعماله والمشاركة الإجرامية.