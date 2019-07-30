القبض على محتالين أوهما عربياً بمضاعفة الأموال

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من إلقاء القبض على محتالين من الجنسية الافريقية وذلك بعد أن قاما بخداع أحد الاشخاص "م.ر.م" عربي الجنسية، واستوليا منه على مبلغ "542" ألف درهم بعد أن أوهماه بالربح السريع، وقدرتهما على مضاعفة تلك الأموال.

وتعود تفاصيل الواقعة الي تقدم المدعو "م.ر.م" ببلاغ إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة، يفيد بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل مجموعة من الأشخاص الأفارقة بعد تواصله مع احدهم يدعى "أ.م" الذي أكد له أنه يملك شركة تجارية ويبحث عن شريك مقيم بالدولة واقامة شراكة تجارية معه، حيث التقى بمندوب شركته بأحد الفنادق بإمارة مجاورة، أحضر المندوب حقيبة يد تحوي أوراقاً مختلفة الألوان ومواد كيميائية قام بخلطها وتحولت على الفور إلى إحدى العملات الأجنبية، مما اقنع الضحية بمضاعفة الاموال واستثمارها بهذه الطريقة، وتمكنوا من الاستيلاء منه على مبلغ "542 " ألف درهم دون أي مقابل .

وعلى ضوء ما ذكر باشر فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية متابعة البلاغ ، حيث توصلوا إلى الجناة وأماكن تواجدهم وضبطهم بعد وضع كمين محكم ، وبعد التحقيق اعترف احدهما بعملية النصب والاحتيال على المدعو "م.ر.م" الذي تعرف عليه عن طريق احد وسائل التواصل الاجتماعي، والاتفاق معه على مقابلته في شقته السكنية باحد احياء الشارقة لغرض مضاعفة امواله، بعدها انتقل فريق العمل إلى شقة المتهم "ش.ب.م" وبتفتيشها تم ضبط رزمات من العملات المحلية والأجنبية المزيفة، إضافة إلى العديد من الاجهزة الالكترونية والمواد التي تستخدم في عملية التزييف ، وبناءً على تلك المعطيات تم توقيف المتهمان وإحالتهما إلى النيابة العامة بالشارقة.

وقد حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة مراراً وتكراراً أفراد المجتمع عبر حملاتها وبرامجها التوعوية من الوقوع فريسة لمثل هؤلاء المحتالين، مؤكدة وقوفها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث والمساس بأمن وأمان مجتمعها.