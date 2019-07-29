موظف يرفض رشوة لتمرير ملح طعام فاسد للمحتاجين

المصدر: دبي - رامي عايش

رفض موظف في هيئة خيرية رشوة بقيمة 3 آلاف درهم، من مالك شركة غذائية آسيوي عبر بائع لديه من جنسيته، مقابل إخلاله بواجباته الوظيفية المتعلقة بفحص المواد الغذائية القادمة من المتبرعين، وتمرير شحنة 150 طن ملح طعام منتهية الصلاحية منذ سنتين، وغير صالحة للاستخدام الآدمي لإيصالها إلى المحتاجين عبر الهيئة بعد تغيير تواريخ إنتاجها وانتهائها.

وبحسب التحقيقات الواردة في هذه القضية التي أحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، فإن مالك الشركة والبائع الذي يعمل لديه، عرضا عطية على مسؤول أحد مستودعات هيئة خيرية في دبي والمسؤول عن فحص المواد الغذائية المتبَرَّع بها، بقيمة 3 آلاف درهم عائدة لشركة لمتهم الأول التي تعمل في مجال استيراد وتجارة المواد الغذائية، مقابل موافقة الأخير على تمرير شحنة أطنان الملح التي اشتراها متبرع من الشركة لتقديمها للمحتاجين خارج الدولة دون علمه بأنها منتهية الصلاحية وفاسدة، إلا أن الموظف رفض العرض وأبلغ الجهات المختصة عن الواقعة التي حاول المتهمان فيها استغلال رغبة المحسن في التبرع.

وأضافت التحقيقات أن مالك الشركة شرع في الاستيلاء على 27 ألف درهم عائدة للمجني عليه وهو المحسن الذي كان سيتبرع بها للهيئة الخيرية لإيصالها إلى مستحقيها خارج الدولة، مستغلاً علاقة التعامل السابقة معه، وزاعماً له بأنه بحكم معرفته وخبرته في الشراء فإنه تمكن من الحصول على 150 طناً من ملح الطعام «صالحة للاستخدام»، ومعروضة للبيع من أحد التجار، بسعر رخيص مقابل عمولة له، للتبرع بها لصالح الهيئة الخيرية وأنه مستعد لتسليم عينة منها إلى تلك الهيئة لفحصها من حيث النوع والصلاحية ومن ثم تسليم البضاعة إليها وتسليمه ما يثبت قبول تلك البضاعة.

كما جاء في التحقيقات أن مالك الشركة والبائع الذي يعمل لديه تلاعبا في مدة صلاحية الملح بعد تبديل الأكياس الموضوعة فيها، من خلال طباعة تواريخ أخرى بجانب التاريخ القديم لإثبات أنها مازالت صالحة، ومن ثم شحنا كمية منها إلى مستودعات الهيئة وتسليمها لهم بما يفيد تسليم البضاعة لخداع المجني عيله وحمله على تسليمهما قيمة أطنان الملح، إلا أن الموظف أفسد مخططهما.