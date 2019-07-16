محاكمة خليجي لشتم زوجته عبر "الواتساب"

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد:

نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام خليجي بشتم زوجته عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب، قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل لتقديم دفاع المتهم.

وأنكر المتهم ما نسب إليه، ودفع بكيدية دعوى زوجته ضده، ومشيراً إلى أن العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة بينهما إلا أن هناك خلافات حادة بينهما، ودعاوى قضائية أخرى تطالبه فيها الزوجة بالطلاق ونفقة وحضانة أولادهم.

وطالب القاضي الزوج الماثل أمامها بمحاولة تسوية الخلاف محل الاتهام مع الزوجة، إلا أن الزوج أكد أن لا مجال لتسوية الخلافات معها، نظراً للخلافات العديدة الناشبة بينهما.

ومن جانبه طالب المحامي الموكل للدفاع عن المتهم ببراءته، مشيراً إلى أن محكمة أول درجة كانت قد قضت غيابياً بحبس الزوج شهرين مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات، ملتمساً أجلاً لتقديم الدفاع.