يقود مركبته تحت تأثير مخدر حاملاً سلاحاً وذخيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام خليجي، بتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر، وحيازة خمور بقصد التعاطي، وحيازة سلاح و136 طلقة هوائية، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة الغد 16 يوليو الجاري.

وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم بغرامة 50 ألف درهم مع مصادرة السلاح والذخيرة، وإيقاف رخصة القيادة 6 أشهر.

وخلال الجلسة اعترف المتهم بجميع التهم، وطالب المحكمة باستخدام الرأفة معه، وتخفيض الغرامة والاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس والبالغة 70 يوماً، مشيراً إلى أنه لديه عائلة و6 أطفال هو المسؤول عنهم.