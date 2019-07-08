يتحرش بمريضة داخل العيادة بحجة الإعجاب بها

المصدر: دبي - رامي عايش

اتهمت النيابة العامة في دبي، معالجاً فيزيائياً من جنسية آسيوية، بهتك عرض مريضة عربية يشرف على علاجها، مستغلاً انفراده بها في غرفة العلاج الطبيعي، في عيادة خاصة يعمل فيها، في وقت دلت التحقيقات فيه أن المتهم برر فعلته للمجني عليها، بأنه «لم يستطع مقاومة جمالها، وأنه معجب بها».

وذكرت المجني عليها البالغة من العمر 45، للنيابة، أن المذكور البالغ من العمر 38 عاماً، تحرش بها بعد أسبوع من إشرافه على علاجها، إذ تفاجأت به يهتك عرضها أثناء علاج كتفها، فدفعته وخرجت من العيادة مسرعة ومصدومة من تصرفه.

وأضافت أنها تواصلت معه عبر الرسائل النصية، لتسأله عن سبب قيامه بالتحرش بها، فبرر لها بأنه «لم يستطع مقاومة جمالها، وأنه معجب بها»، فقدمت الرسائل إلى النيابة، لتضاف إلى دليل الاتهام والاعتراف.